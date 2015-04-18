中国央行：将加快改革推动人民币加入SDR货币篮子--行长周小川

中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透上海4月18日 - 中国人民银行行长周小川表示，目前人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子的评估正在有序进行，中国也会加快自身改革推动这一进程。
据新华社周五稍晚报导，他在IMF和世界银行春季会议期间表示，人民币加入SDR的技术评估才刚刚开始。中国政府在“十二五”（2011-2015年）规划里提出要实现人民币资本项目可兑换，今年是十二五最后一年，随着人民币国际化的推进，也出于中国自身在贸易、投资、金融市场活动中的需要，中国政府会加快改革，推进这一目标的实现。
IMF亚太区副主任马库斯·罗德劳尔周五表示，近期人民币对美元贬值幅度较小，但人民币实际有效汇率已经升值了10%以上，人民币汇率目前没有被低估，IMF目前正在对人民币汇率进行评估。
他称，人民币汇率正接近均衡水平，但受油价走低等因素影响，中国外贸顺差有所加大。对此，IMF将在评估中密切关注。
IMF将于5月开始其五年一度检讨SDR货币篮子的非正式程序，人民币能否晋升其中为关注焦点。IMF总裁拉加德周四称，中国开放资本帐和深化金融市场等经济改革计划，应有助于其符合加入IMF特别提款权(SDR)货币篮子标准。
对于一季度中国经济增速放缓到7%，周小川认为，虽然经济增速放缓，但是为结构调整、转变增长方式赢得了更多空间，稍慢一些的增速有利于中国实现更平衡、更可持续的增长。
他指出，作为一个大经济体，内因作用对中国经济的影响更为明显；同时，世界经济整体复苏还相对缓慢，外需还比较疲弱，这对中国进出口会产生影响。但是，外部环境的负面冲击已经大大小于金融危机时的情形。
中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)