中国企业：中民投投资约150亿元建光伏电站，为全球最大单体光伏项目

中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透上海4月18日 - 中国大型民营企业--中国民生投资公司周六宣布，中民投宁夏（盐池）国家新能源综合示范区今开工建设。该示范区总投资约150亿元人民币，将建成2GW（吉瓦）光伏发电项目。这将是全球最大的单体光伏电站项目。
公司新闻稿指出，该示范基地还将建设风、光、生物质、储能多元互补可再生能源发电系统、绿色现代牧业养殖示范基地、绿色现代牧草种植示范基地、全球最大光伏旅游基地等项目。同时，中民投将与宁夏自治区政府共建产业发展基金，参与新农村建设。
中民投去年8月在上海挂牌成立，注册资本500亿元，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等，涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等多个领域，参股企业资产总额近1万亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)