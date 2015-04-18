中国证券：证监会称融券业务新政并非鼓励卖空，更非打压股市

中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透上海4月18日 - 在中国证券监管部门周五发布通知允许公募基金等经营融券业务后，中国证监会新闻发言人邓舸周六指出，融券新政是为了促进融资融券业务平衡发展，不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市。
对于证监会主席助理张育军近日提出的融资融券七项要求，邓舸在证监会官方微博中亦作出回应称，这七项要求是对现有规定的重申和提醒，旨在促进融资融券业务规范发展，没有新的政策要求，市场不宜过度解读。
中国证券业协会及沪深证交所周五联合发布通知称，为支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源，公募基金、证券公司资产管理计划等专业机构投资者设立的产品自产品成立之日起可从事融券交易，近期将融券交易和转融券交易的标的证券增加至1,100只。
张育军近日强调，证监会始终高度关注证券公司融资融券业务的发展，下一步将继续加大检查执法力度。对券商开展两融业务，他提出七项要求，包括适当控制经营杠杆、加强两融业务风险管理、不得以任何形式参与场外股票配资、伞型信托等活动、落实客户适当性管理和分类分级管理要求等。
这两条消息被不少市场人士解读为监管层有意给不断创新高的A股市场降温。国金证券策略分析师李立峰曾指出，证监会规范两融大致符合预期，其目的是挤压“非理性”泡沫；打击场外股票配资、伞型信托，对市场冲击主要体现在心理层面。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海5月4日 - 美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团官方网站周三宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)