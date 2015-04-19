重温稿-中国企业：中民投投资约150亿元建光伏电站，为全球最大单体光伏项目

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透上海4月18日 - 中国大型民营企业--中国民生投资公司周六宣布，中民投宁夏（盐池）国家新能源综合示范区今开工建设。该示范区总投资约150亿元人民币，将建成2GW（吉瓦）光伏发电项目。这将是全球最大的单体光伏电站项目。
公司新闻稿指出，该示范基地还将建设风、光、生物质、储能多元互补可再生能源发电系统、绿色现代牧业养殖示范基地、绿色现代牧草种植示范基地、全球最大光伏旅游基地等项目。同时，中民投将与宁夏自治区政府共建产业发展基金，参与新农村建设。
中民投去年8月在上海挂牌成立，注册资本500亿元，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等，涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等多个领域，参股企业资产总额近1万亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选