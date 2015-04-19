重温稿-中国企业：中民投投资约150亿元建光伏电站，为全球最大单体光伏项目

路透上海4月18日 - 中国大型民营企业--中国民生投资公司周六宣布，中民投宁夏（盐池）国家新能源综合示范区今开工建设。该示范区总投资约150亿元人民币，将建成2GW（吉瓦）光伏发电项目。这将是全球最大的单体光伏电站项目。

公司新闻稿指出，该示范基地还将建设风、光、生物质、储能多元互补可再生能源发电系统、绿色现代牧业养殖示范基地、绿色现代牧草种植示范基地、全球最大光伏旅游基地等项目。同时，中民投将与宁夏自治区政府共建产业发展基金，参与新农村建设。