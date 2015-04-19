中国央行：货币政策将根据经济和通胀走势进行适应性调整--行长

路透北京4月19日 - 中国央行行长周小川表示，中国将继续执行稳健的货币政策，并根据经济和通货膨胀走势进行适应性调整。不过同时强调，全球金融危机以来的经验表明，货币政策可以为结构改革创造机会，但单纯依赖货币政策也会带来风险。

央行网站新闻稿引述他在出席国际货币基金组织第31届国际货币与金融委员会（IMFC）系列会议时表示，中国经济正在步入新常态，经济增速虽有所放缓，但仍然处于合理区间，就业增长保持稳定。

“与主要发达国家和其它新兴市场国家需要努力提升经济增长速度不同，中国当前的主要任务是引导经济向更有质量和更可持续的增长模式转变，包括改善经济结构，鼓励创新，保护环境，推动第三产业发展和改善收入分配等。”周小川说。

他并称，中国政府正在积极推出简政放权、价格改革、扩大开放和进一步提高人民币资本项目可兑换程度等一系列改革措施。同时，中国政府也高度重视房地产市场调整，部分行业产能过剩，消费需求不足和投资回报率下降等经济运行中存在的问题。

他还指出，今年国际货币基金组织将对特别提款权（SDR）货币篮子进行审查，并应推动2010年国际货币基金组织份额和治理结构改革完全落实。在推动落实2010年改革的同时，要积极考虑和讨论各种可能的过渡方案。

新华社周五稍晚引述周小川称，目前人民币加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）货币篮子的评估正在有序进行，中国也会加快自身改革推动这一进程。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完）

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