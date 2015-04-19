《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 35.98 -0.44 -1.21 828176
搜狐 62.01 -1.71 -2.68 838774
网易 112.68 -3.56 -3.06 736463
百度 207.87 +0.97 +0.47 4192289
台湾
台湾积体电路 23.22 -0.02 -0.09 3059494
联电 2.23 -0.07 -3.04 373808
日月光 6.99 -0.02 -0.29 442338
硅品精密 7.81 -0.22 -2.74 1088198
和信超媒体 0.90 +0.01 +1.12 150397
友达 4.86 -0.06 -1.22 155716
中华电信 31.39 -0.28 -0.88 25504
台湾国际航电 46.67 -0.94 -1.97 949201
香港
中国移动 67.68 -0.90 -1.31 367892
中国联通 17.28 -0.54 -3.03 275724
中国电信 69.25 -4.08 -5.56 30417
中芯国际 5.20 -0.28 -5.11 43420
(完)
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路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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