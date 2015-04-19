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亚洲 | 2015年 4月 19日 星期日 10:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月17日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 35.98 -0.44 -1.21 828176

搜狐 62.01 -1.71 -2.68 838774

网易 112.68 -3.56 -3.06 736463

百度 207.87 +0.97 +0.47 4192289

台湾

台湾积体电路 23.22 -0.02 -0.09 3059494

联电 2.23 -0.07 -3.04 373808

日月光 6.99 -0.02 -0.29 442338

硅品精密 7.81 -0.22 -2.74 1088198

和信超媒体 0.90 +0.01 +1.12 150397

友达 4.86 -0.06 -1.22 155716

中华电信 31.39 -0.28 -0.88 25504

台湾国际航电 46.67 -0.94 -1.97 949201

香港

中国移动 67.68 -0.90 -1.31 367892

中国联通 17.28 -0.54 -3.03 275724

中国电信 69.25 -4.08 -5.56 30417

中芯国际 5.20 -0.28 -5.11 43420

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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