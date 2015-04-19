《综述》美国3月消费者物价小涨，今年升息依然可期

* 3月消费者物价指数上涨0.2%

* 物价普遍上涨，但食品价格下跌

* 核心CPI按月升0.2%，按年升1.8%

* 4月消费者信心升至95.9，优于预期

路透华盛顿4月17日 - 美国消费者物价在3月连续第二个月上涨，因汽油和房屋涨价，暗示通胀加快，应会保留美联储今年开始升息的可能。

3月整体物价上涨强化了美联储长期以来秉持的观点，即随着能源价格下滑的影响消退，通胀率将逐步升向2%的目标水准。

“这些数据应会缓和今年稍早一度占据主导的通胀放缓忧虑，并增强美联储的信心，坚信通胀率最终将升向目标，”苏格兰皇家银行(RBS)首席经济学家Michelle Girard说。

劳工部周五公布，3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，与2月涨幅相同；较上年同期下滑0.1%，2月为持平。

3月扣除食品和能源成本的核心CPI较前月上涨0.2%，2月亦录得同样涨幅；3月较上年同期上涨1.8%，为去年10月以来最大增幅。

虽然美联储密切关注的一项物价指标涨幅低于核心CPI，但一些官员已经表示，6月政策会议上有可能考虑升息。

美联储自2008年12月以来维持指标利率在近零水准不变。然而近期包括3月非农就业报告在内的一系列经济数据表现疲弱，让许多经济学家相信，货币政策在9月之前不会收紧。

“这份报告可帮助增强决策者的信心，但还需要看到就业市场进一步改善。我们仍然认为会在9月加息，”法国巴黎银行驻纽约经济学家Laura Rosner表示。

不过，经济似乎即将从第一季的弱势中反弹。密西根大学消费者信心指数在本月初跳涨至95.9，3月终值为93.0。

多数消费者相信，现在是买入大件家居用品以及汽车的大好时机。消费者对于房产交易的看法也大幅改善，对楼市构成提振。

信心全面上升预示消费者支出和整体经济向好。经济成长年初大幅放缓，受累于冬季严寒、美元走强、以及全球成长转弱和现已得到解决的西海岸港口劳资纠纷。

“购买信心势头看好，暗示消费情况应会在今年第二季和第三季反弹，支撑2015年的整体经济增长，”巴克莱经济分析师Jesse Hurwitz说。

受乐观通胀和信心数据提振，美元指数 上涨，美国公债价格略为走软。

美国股市大幅下挫，因中国加强股市监管以及企业季报乏善可陈等因素使投资者不愿铤而走险。

**美元影响**

不过，通胀上升可能受限于美元升值，美元兑美国主要贸易伙伴的货币自去年6月以来已经上涨13%。

经济学家预估，美元升值因素可能把今年的通胀率和经济成长率拉低约0.5个百分点。

但薪资增长强劲可能弱化美元升值对通胀的拖累作用。

“如果在能源价格下滑和美元升值的间接作用抑制下，核心通胀率仍然接近目标水平，那么当明年这些暂时性因素消失时，通胀率可能涨到多高？”Capital Economics驻纽约首席美国经济学家Paul Ashworth说。

上月汽油价格上涨3.9%，，为2013年2月以来最大增幅，2月为上涨2.4%。上月食品价格下滑0.2%，为2013年5月以来最大降幅。

此外，住宿成本上涨0.3%，且有可能进一步走高，因租房需求上升。

新车、二手车以及医疗保健服务价格上涨。服饰和家具等项目的价格亦上涨。航空机票价格则下跌1.7%。

图表：

美国通胀/CPI分项： link.reuters.com/suz34w

消费者信心： link.reuters.com/caq32w

消费者信心/汽油： link.reuters.com/suh43w

消费者信心/通胀率: link.reuters.com/wyd53w

(完)