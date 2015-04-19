全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓至四周低位--CFTC/路透

路透4月17日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客削减美元多头仓位，使得净多仓降至四周最低。 4月14日止当周，美元净多仓降至396.8亿美元，此前一周为402.7亿 美元。美元净多仓连续第三周减少，并且四周来首次跌破400亿美元的水 平。 近期公布的一系列美国经济数据不佳，支持了美联储升息步伐将缓慢 的预期。这导致美元涨势动能消退。 同期，欧元净空仓继续下降。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月14日当周 前一周 多头仓位 54,783 53,320 空头仓 77,853 77,769 净仓位 -23,070 -24,449 欧元(125,000欧元为1口) 4月14日当周 前一周 多头仓位 45,264 39,444 空头仓位 257,611 254,702 净仓位 -212,347 -215,258 英镑(62,500英镑为1口) 4月14日当周 前一周 多头仓位 33,993 37,641 空头仓位 70,038 71,942 净仓位 -36,045 -34,301 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月14日当周 前一周 多头仓位 12,240 12,746 空头仓位 12,070 12,626 净仓位 170 120 加元(100,000加元为1口) 4月14日当周 前一周 多头仓位 23,020 22,081 空头仓位 53,598 52,100 净仓位 -30,578 -30,019 澳元(100,000澳元为1口) 4月14日当周 前一周 多头仓位 55,077 55,928 空头仓位 97,510 96,209 净仓位 -42,433 -40,281 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月14日当周 前一周 多头仓位 17,081 16,950 空头仓位 11,078 11,172 净仓位 6,003 5,778 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 郑茵)