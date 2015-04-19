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亚洲 | 2015年 4月 19日 星期日 12:24 BJT

全球汇市：最近一周投机客减持美元净多仓至四周低位--CFTC/路透

路透4月17日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客削减美元多头仓位，使得净多仓降至四周最低。
    
    4月14日止当周，美元净多仓降至396.8亿美元，此前一周为402.7亿
美元。美元净多仓连续第三周减少，并且四周来首次跌破400亿美元的水
平。
    
    近期公布的一系列美国经济数据不佳，支持了美联储升息步伐将缓慢
的预期。这导致美元涨势动能消退。
    
    同期，欧元净空仓继续下降。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
        
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
        
    日圆(12,500,000日圆为1口)        
                4月14日当周           前一周
    多头仓位       54,783            53,320
    空头仓         77,853            77,769
    净仓位        -23,070           -24,449
    
    欧元(125,000欧元为1口)           
                4月14日当周           前一周
    多头仓位       45,264            39,444
    空头仓位      257,611           254,702
    净仓位       -212,347          -215,258

    英镑(62,500英镑为1口)           
                4月14日当周           前一周
    多头仓位       33,993            37,641
    空头仓位       70,038            71,942
    净仓位        -36,045           -34,301

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          
                 4月14日当周          前一周
    多头仓位        12,240           12,746
    空头仓位        12,070           12,626
    净仓位             170              120
    
    加元(100,000加元为1口)           
                 4月14日当周          前一周
    多头仓位        23,020           22,081
    空头仓位        53,598           52,100
    净仓位         -30,578          -30,019
    
    澳元(100,000澳元为1口)           
                  4月14日当周         前一周
    多头仓位        55,077           55,928
    空头仓位        97,510           96,209
    净仓位         -42,433          -40,281
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   
                  4月14日当周         前一周
    多头仓位        17,081           16,950
    空头仓位        11,078           11,172
    净仓位       　  6,003            5,778
    (完)
   
      
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ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
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LL]
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CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             
    

 (编译 王兴亚；审校 郑茵)
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