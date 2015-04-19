《综述》G20更加乐观看待全球经济前景，但仍为希腊问题烦恼

* 英国财政大臣欧思邦称希腊给会议投下阴影

* 土耳其副总理称希腊问题属于双边谈判范畴

* 美国敦促希腊更全面致力于改革细节谈判

* G20认为全球经济面临的风险更为均衡

路透华盛顿4月17日 - 20国集团(G20)周五充满希望地看待全球经济成长前景，即便有官员担心希腊无法与金主达成协议或将令欧洲初步复苏的经济受挫。

G20国家财长和央行总裁在为期两日的会议结束后发表公报，对发达国家经济形势更趋光明表示欢迎，但也对新兴市场的疲弱感到遗憾。

“自上次会议以来，全球经济面临的风险更趋均衡，”官员们表示，“发达经济体，特别是欧元区和日本的短期前景最近得以改善，而美国和英国经济继续稳步成长，可能支持全球经济复苏增强。”

不过，G20指出全球经济仍面临各种挑战，包括汇率波动和地缘政治紧张局势等。

公报未点名希腊，土耳其副总理Ali Babacan代表G20讲话时称，希腊问题在正式会谈中不是重点议题。

但是，希腊是否能与欧盟及国际货币基金组织(IMF)就新的救助条款及时达成协议，这种不确定性给G20会议及IMF和世界银行春季会议间隙的其他会谈投下阴影。

“气氛较上次国际会议时明显更加悲观，”英国财政大臣欧思邦对记者称，“在我看来，任何一方的失策或误判，很容易导致欧洲经济重陷三四年之前那种危局。”

**力促希腊达成协议**

希腊政府必须拿出能让IMF和欧盟接受的经济改革计划，才能获得救助资金，但谈判进展一直极其缓慢。

“未来几天取得进展并加快进度，这是至关重要的，”IMF欧洲事务主管Poul Thomsen告诉记者，“需要敲定一个全面计划，很明显那需要几周或更长时间来磋商。”

美国敦促希腊更加全力投入改革计划细节的磋商。“达不成协议将让希腊立刻面临困苦，并给欧洲和全球经济带来不确定性，”美国财长杰克卢在声明中称。

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆警告称，希腊和欧元区不应该比试谁在谈判中能坚持更久。

但他承认达成协议或至少还需要两周，如果这样也许还能赶上5月11日的欧元区财长会议，且正好是在希腊一大笔贷款偿还日期的前一天。

**为美联储行动做准备**

G20虽然日益乐观地看待全球经济，但同时指出由于美联储准备升息，可能出现金融波动。

“在各国货币政策分化和金融市场波动性上升的环境下，政策的制定宜慎重调整并明确沟通，以最大限度地降低不利影响的蔓延，”公报称。