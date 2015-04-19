路透专访：财政目标若不能按期实现，日本债信评级面临下调压力--穆迪

路透华盛顿4月18日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)副总裁Tom Byrne周六表示，如果日本政府未能按期实现2020财年达到基本预算盈余的目标，该国的债信评级将面临降级的压力。

去年日本首相安倍晋三推迟第二次上调消费税，令政府预算目标变得越来越难达成。此前第一次消费税上调令日本经济陷入衰退。

安倍的决定促使穆迪在去年12月将日本主权债信评级调降一个级距至A1，展望为稳定。

“如果政府不能如期(实现目标)，总的来说会面临评级调降的压力，”Byrne在出席国际货币基金组织(IMF)暨世界银行春季大会的间隙对路透表示。他负责穆迪有关日本及其它亚洲国家的主权债评级。

“另一方面，如果政府提前实现目标，评级有可能上调。”

日本政府将在6月左右拿出新的中期财政改革计划，向市场保证会修补其千疮百孔的公共财政，不过市场怀疑计划中是否包括如何降低该国巨额债务的具体细节。

Byrne表示，他将仔细研究这份计划，看政府是否一改以往只注重增税的做法。这种做法并不奏效，因为会对经济成长产生不利影响。

他表示，历来在财政整顿方面取得成功的国家，重视削减开支的程度要大于增税。

“我认为(日本)财政政策的难点之一在于，政府明显对税收方面的依赖更甚于节支，”Byrne说。

“我们很想知道，中期财政改革计划中节支所起的作用会加强到什么程度，”他说。

不过Byrne补充说，削减社会福利支出“在政治上很难实行”。由于人口迅速老龄化，日本的社会福利支出占到政府总支出的三分之一。

**没有自满的余地**

安倍经济学的头两支箭(大胆放宽货币政策以及大规模财政支出)通过提振企业信心对经济起到了短期提振效果，但安倍放出第三支箭(结构性改革)动作缓慢，而改革被外界视为提高经济增长潜力所必不可少。

Byrne认为，鉴于日本庞大的公共债务，财政政策必须保持紧缩，因此射出第三支箭以保证经济持续复苏，就变得益发重要。

“第三支箭仍没有射出，”他说，“长期而言，这支经济成长复苏之箭是最重要的一支，因为没有它，其它两支就会折断。”

Byrne警告现在还不是自我满足的时候，尽管日本央行的“量化质化宽松政策(QQE)”令借贷成本保持低位，但并不能保证他们永远停留在低位。

他认为，“也许QQE只能作为临时性政策。到一定时候...会产生始料未及的后果，”譬如债券收益率(殖利率)大幅飙升。(完)