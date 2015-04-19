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货币新闻 | 2015年 4月 19日 星期日 16:08 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月14日持仓报告(表)

路透4月17日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年4月14日芝加哥期货交易所(CBOT
)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(794,398口)
    180,451  217,666  138,985  423,451  325,609  742,887  682,260   51,511 112,138
    
    较4月7日变动(未平仓合约：增加40,443口)
     -3,803   22,374    9,740   31,570    6,320   37,507   38,434    2,936   2,009
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       22.7     27.4     17.5     53.3     41.0     93.5     85.9      6.5    14.1  
    
    各类交易商数量(总计为645家)
        151      234      217      161      197      457      534(完)

  
 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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