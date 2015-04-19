CFTC报告：CBOT大豆期货4月14日持仓报告(表)

欧洲汇市：英镑全面上涨，受强于预期的英国制造业数据提振

在数据公布后，英镑短暂上涨，在午盘大幅走高。英镑兑美元尾盘升0.3%，至1.2922美元，和七个月峰值相差不到1美分。英镑兑欧元升0.2%，报0.8442英镑。