CFTC报告：CBOT大豆期货4月14日持仓报告(表)

标题新闻：美国以外的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)成员国开会讨论美国撤出后提振地区自由贸易途径
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路透4月17日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年4月14日芝加哥期货交易所(CBOT )大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(794,398口) 180,451 217,666 138,985 423,451 325,609 742,887 682,260 51,511 112,138 较4月7日变动(未平仓合约：增加40,443口) -3,803 22,374 9,740 31,570 6,320 37,507 38,434 2,936 2,009 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 22.7 27.4 17.5 53.3 41.0 93.5 85.9 6.5 14.1 各类交易商数量(总计为645家) 151 234 217 161 197 457 534(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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在数据公布后，英镑短暂上涨，在午盘大幅走高。英镑兑美元尾盘升0.3%，至1.2922美元，和七个月峰值相差不到1美分。英镑兑欧元升0.2%，报0.8442英镑。