CFTC报告：COMEX期金4月14日持仓报告(表)

路透4月17日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年4月14日纽约商品期货交易所(CO MEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(395,089口) 184,741 86,344 44,957 130,960 234,553 360,658 365,854 34,431 29,235 较4月7日变动(未平仓合约：增加4,518口) 1,611 3,971 5,798 -2,239 -6,935 5,170 2,834 -652 1,684 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 46.8 21.9 11.4 33.1 59.4 91.3 92.6 8.7 7.4 各类交易商数量(总计为307家) 143 87 73 51 48 228 181(完) (编译 郑茵 审校 王兴亚)