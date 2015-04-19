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市场报道 | 2015年 4月 19日 星期日 16:05 BJT

CFTC报告：COMEX期金4月14日持仓报告(表)

路透4月17日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年4月14日纽约商品期货交易所(CO
MEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                                  未平仓合约(395,089口)
    184,741   86,344   44,957  130,960  234,553  360,658  365,854   34,431  29,235
    
    较4月7日变动(未平仓合约：增加4,518口)
      1,611    3,971    5,798   -2,239   -6,935    5,170    2,834     -652   1,684 

    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       46.8     21.9     11.4     33.1     59.4     91.3     92.6      8.7     7.4
    
    各类交易商数量(总计为307家)
        143       87       73       51       48      228      181(完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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