亚洲金融：中国与马来西亚续签货币互换协议，期限三年

路透上海4月18日 - 根据马来西亚央行网站发布的声明，中国和马来西亚同意将货币互换协议再度延期三年。

根据报导，新的互换协议额度为1,800亿元人民币或900亿马币(林吉特)，持平于2012年签署的互换额度。两国在2009年首次签署货币互换协议，2012年到期续签时提高了额度。

中国新华社的报导称，该协议是马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)与中国央行行长周小川在美国签署的。(完)