亚洲金融：中国与马来西亚续签货币互换协议，期限三年

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透上海4月18日 - 根据马来西亚央行网站发布的声明，中国和马来西亚同意将货币互换协议再度延期三年。
根据报导，新的互换协议额度为1,800亿元人民币或900亿马币(林吉特)，持平于2012年签署的互换额度。两国在2009年首次签署货币互换协议，2012年到期续签时提高了额度。
中国新华社的报导称，该协议是马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)与中国央行行长周小川在美国签署的。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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