德国经济：政府料在下周上调今明两年的经济成长预估--消息

南非汇市：兰特兑美元走强，投资人静待美联储货币政策决定
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透柏林4月18日 - 两名政府消息人士告诉路透，德国政府很快会上调对今明两年的经济成长预估，但新的预估要比主要经济机构本周稍早公布的预测保守一些。
大型智库预计2015年德国经济成长2.1%，2016年成长1.8%。
“这个预测过高，”一位消息人士称，明确指出政府将给出更谨慎的预估。德国政府目前的预估是，今年经济成长1.5%，明年成长1.6%。
尽管出口不再像以往那样对德国经济提供强劲支撑，但在创纪录低位失业率以及雇主慷慨加薪的促进下，民间消费已经回升。
政府还已经把刺激民间投资作为优先任务。德国经济部长加布利尔定于周二公布专家委员会的评估结果。
德国第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，主要经济机构预计第一季可能成长0.6%。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月2日 - 希腊公债收益率周二触及2014年底以来最低，此前该国政府宣布就救助改革方案已经与金主达成协议，这将为释放救助资金铺平道路。
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选