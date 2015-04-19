德国经济：政府料在下周上调今明两年的经济成长预估--消息

路透柏林4月18日 - 两名政府消息人士告诉路透，德国政府很快会上调对今明两年的经济成长预估，但新的预估要比主要经济机构本周稍早公布的预测保守一些。

大型智库预计2015年德国经济成长2.1%，2016年成长1.8%。

“这个预测过高，”一位消息人士称，明确指出政府将给出更谨慎的预估。德国政府目前的预估是，今年经济成长1.5%，明年成长1.6%。

尽管出口不再像以往那样对德国经济提供强劲支撑，但在创纪录低位失业率以及雇主慷慨加薪的促进下，民间消费已经回升。

政府还已经把刺激民间投资作为优先任务。德国经济部长加布利尔定于周二公布专家委员会的评估结果。

德国第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，主要经济机构预计第一季可能成长0.6%。(完)