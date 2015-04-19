金砖国家：4月17日股汇市收盘纵览

路透4月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月17日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.91%或9.57点，报1,042.68点。

中国股市：沪综指收升2.2%继续刷新逾七年高点，成交额再创历史天量

中国汇市：人民币触及近一个月新高后转而收跌，因午市油盘购汇汹涌

香港股市：恒指连续第五周上涨，但升势动能在今日有所消退

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巴西股市：指标Bovespa指数 进一步自周三触及的四个半月高点回落，投资者对银行和大宗商品出口等广泛交易的类股进行获利了结。该指数收跌1.32%，报53,954.79点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元结束三天来的涨势，之前公布的美国通胀数据强化了美联储维持利率不变意愿降低的预期。雷亚尔兑美元 收报3.0407/14，周四收报3.0149/67。

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南非股市：追随全球股市跌势，彭博金融终端服务中断令交易员手忙脚乱，同时市场对中国加强交易监管感到担心。指标Top-40绩优股指数 跌1.07%报47,491点；大盘综合指数 收跌将近1%报53,734点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于美国通胀数据和南非供电问题

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印度股市：跌至将近两周低位，IT出口类企业因第四季业绩令人忧虑而下滑，之前塔塔咨询服务公司(TCS) 的业绩没有能消除投资者不安。BSE指数 收低0.78%，报28,442.10点；NSE指数 收低1.16%，报8,606.00点。

印度汇市：卢比兑美元收报62.36/37，为三日来首次下跌，因国内股市暴跌至将近两周低点，引发外资流出的忧虑。卢比兑美元周四收报62.30/31。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌5.9%，报998.960点；MSCI明晟俄罗斯指数 大跌6.1%，报545.66点。