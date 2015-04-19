更新版 -中国央行：降准力度超预期放水约1.2万亿，以量压价后续有望再降

* 全面降准1个百分点，同时额外定向降准

* 预计释放超万亿资金，应对经济继续下行压力

* 市场认为时间窗口符预期但力度超预期，料后续继续宽松 (新增分析师评论)

路透北京4月19日 - 中国央行周日宣布，周一(20日)起普降金融机构存款准备金率1个百分点，另对农村金融机构等加大定向下调力度。预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。

分析师指出，此次降准力度超预期，但无论是从一季度GDP(国内生产总值)增速下滑至六年新低，出口、投资和消费“三驾马车”均不乐观的现实看，还是从外汇占款不断下降及实体经济融资成本居高不下的窘境看，货币政策的持续宽松似乎又是情理之中的。

他们普遍认为，后续仍将看到降息、降准等举措释出，所谓货币政策继续宽松也许会晚到，但今年内绝不会不到。

“这次超预期的降准幅度，短期看一季度偏弱的数据是催化剂；中期看是因为货币创造机制发生变化。”国泰君安首席固定收益分析师徐寒飞表示。

央行网站新闻稿并称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

此外，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

中国央行此前曾于2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

中国一季度经济数据普遍趋弱，国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低。3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低，2008年11月低点为5.4%。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。