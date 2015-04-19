《分析师观点》中国央行超预期降准放水逾1.2万亿，量多才能价低有利降低资本成本

路透北京4月19日 - 中国人民银行周日决定，普降金融机构存款准备金率并有针对性地实施定向降准措施。自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。

新闻稿并称，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，同时对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

此外，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

中国央行此前曾于2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款准备金率0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率4个百分点。

以下为市场人士的评论:

--国泰君安首席固定收益分析师 徐寒飞：

从短期来看，一季度宏观经济数据偏弱是降准的催化剂。一季度经济数据低于预期，经济增长环比跌破长期的底线，央行下调准备金率是释放货币政策刺激的信号。而且，由于近期美元偏弱势，给了央行下调准备金率比较好的时机；

中期来看，由于货币创造机制发生变化，过高的法定准备金率需要逐步下调至正常水平。外汇占款的趋势性下降使得采用高准备金率对冲的必要性下降，而且五月份将要实行存款保险制度，其作用可以替代部分存款准备金；

对债券市场短期有利好，但需要关注对风险偏好的提升效果。前期债券市场对偏弱宏观数据的正面反应正是在price in政策放松，因此降准对市场下周走势利好幅度有限。需要关注的是对风险偏好的推动作用，如果配合其他刺激政策，很可能导致股票市场继续飙升，对债市形成不利影响。

--兴业证券首席经济学家 鲁政委:

政策虽然迟到了，但毕竟不能缺席。从流动性的角度，自2014年4月开始外汇占款已负增长，而今已持续近一年,趋势已清楚，MLF等期限与贷款严重错配无助信贷松动；从资金成本的角度，目前银行新增存款的资金成本均在5.2%左右，缴纳高额存准率后，成本已接近6%，导致信贷成本超过工业企业5%左右的利润率，企业无法承受，不降准令降息努力落空。

去年11月降息以来，两次上演的都是"宣布完降息，市场利率却上去了"，这分明显示，第一，流动性偏紧;第二，高存准率之下，银行资金成本居高难下，导致银行新增负债成本超过工业企业利润率，无法把贷款利率降到企业能承受的水平上。一句话，降准方能让降息落到实处。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮

力度超预期，弥补此前节奏过慢的影响，不少银行能享受到150bp的降准，印证4月经济依然很差，货币政策宽松进入跑步机模式，会有更多政策出台，债市新一波升势来临，人民币汇率稳定。

--三菱东京日联银行（中国）首席金融市场分析师 李刘阳

力度比预期要大很多，符合条件的银行实际上降了1.5%，说明一季度的经济已经跌破底线了，降息应该也快了，说不定降息也直接50个基点，一步到位，然后看效果。

另外，预计下次降息的同时，可能要废除存款利率上浮限制，所以先给足流动性，规范股市两融，避免去年降息之后利率反弹的尴尬。

--宏源证券宏观分析师 陈光磊

降准是肯定会降的，但是对市场信心的提振意义更大，而非对实体和银行流动性的补充，事实上银行超储率已经很高，要警惕流动性淤积在银行系统，即所谓流动性陷阱。通货膨胀是货币现象，但是通货紧缩不是货币现象，在经济下行时货币的内生性更为突出。政府有望进一步加快经济自身结构调整，引导企业融资成本下降。

--招商证券宏观研究主管 谢亚轩

经济面临下行压力，1季度末工业增加值仅有5.6%，而3月汇丰PMI就业指数跌至47.4%，决策层的底线思维决定政策需积极应对。

盛松成司长在答记者问中谈到2、3月央行外汇占款分别为-221亿元、-2307亿元，连续两个月出现负增长，而且3月负增长规模创2000年以来最高值，基础货币缺口需弥补。

央行一次下调1个百分点存准率，加大降准力度，反映出货币政策调整的节奏加快，态度也更为积极。全面降准以及定向降准合计本次预计释放资金近1.3万亿。

未来两个季度仍有可能降准1-2次。考虑通货膨胀走势，二季度有可能降息一次 同时配合存款利率上限的放开和利率市场化的完成。

--海通证券 姜超、顾潇啸、周霞

央行此次力度之大远超预期，初步计算本次降准释放资金总量在1.2万亿以上。核心原因是贷款利率居高不下，导致经济下行通缩加剧，降准有助于增加银行可用资金，全面降低市场利率；当前经济增速位于历史低点，而存准率仍在历史高点，准备金率下调空间巨大，预测存准率有望下调至10%甚至以下的观点。

当前贷款利率在6.8%，远超5.8%的gdp名义增速，利率非降不可，潜在降息空间至少4次以上，预测未来随时可能再次降息。当前居民财富正从存款，房产转向金融资产，而持续降准降息将强化利率下行趋势，金融大时代已经来临，而股债双牛依然可期。

2015年一季度经济增速下滑至7%，物价仍在低位，地产投资低迷、制造业仍去产能，仍需货币宽松托底经济。3月降息后央行已5次下调逆回购利率，成功引导R007降至3%以下，本次降准强化央行宽松态度，判断未来3个月R007降至3%左右。

4月以来，回购利率大幅下行带动债券短端利率下行，收益率曲线增陡。本次降准有望增加银行配债资金，大幅缓解地方债发行冲击，债市慢牛重启。当前贷款利率在6.8%，远超5.8%的gdp名义增速，利率非降不可，潜在降息空间至少4次以上，降息预期重燃，也有利于打开利率债长端空间。下调未来3月10年国开债波动区间至3.6%-4.0%。

--民生证券 宏观团队：

为什么这时降？驰援地方债务置换，助力稳增长，对冲存款保费影响，降准势在必行。此前总理密集调研和座谈已作铺垫，赶在25号政治局会议之前提前行动。

降准规模？一般性存款余额110万亿，下调1个百分点的准备金率释放的流动性至少在1万亿以上，考虑额外多降的部分，释放流动性规模约1.5万亿。

还有几次降准？降准还有一次空间，考虑上次降准和mlf规模，在外汇占款全年0增长假设下，全年基础货币缺口约两万亿，本次释放流动性1.5万亿，未来还有一次50bp准备金率下调空间。但具体次数还需看实体经济具体的运行状况。

央行下一步？降准主要针对银行间利率，降息对降低实体利率更有效，预计降准之后，降息将很快出现，而且降息的空间比降准更大。此外，为了支持地方基建托底和落实李总理对保障房建设的要求，预计再贷款也渐行渐近。

后续影响：稳增长跟进则经济企稳概率大，利差空间显着，海外宽松不止，人民币汇率无忧。资产重陪与货币宽松趋势延续，股债双牛继续。

--申万宏源证券宏观分析师 陈康

降准力度超预期，至少释放资金是万亿量级；降准是为了应对经济下滑，当然现在释放的资金已经可以解决大量的利率债供给，不过可能也不能完全说央行降准是QE，无论是地方债的形式还是其他的形式，降准都给经济提供了急需的油料。

资金面的预期和实际资金面状况预计都将明显好转，资金利率中性预期将在3％左右维持，如果配合进一步的对称降息等动作，资金利率还能更低。资金面的改善对于杠杆交易有利，当前收益率水平债券的价值将体现出来。

短端确定收益，但是长端不要急着减仓。困扰长端的最重要因素在于股市资金分流。诚然股市热度会维持，但在监管层更加关注配资等活动的情况下，股市融资规模必然加大的情况下，股市的波动必然会加大，股市从债市的资金分流情况应该是逐步边际下降的。

另一个困扰长端的因素是预期经济企稳，但是在经济表现持续低于预期的情况下，货币政策需要更大的放松力度才能有效保增长。事实上，在地方政府财政被严重束缚的情况下，货币政策放松和财政发力已经捆绑到了一起。

从策略上维持慢牛的看法。前期我们一直表示在收益率已经明显上调以后，投资者应该拉长久期，使自己的仓位更具进攻性，目前我们依然维持这种看法。虽然短端的机会更为确定，但是配置更倾向于长端才更能在慢牛行情中赚钱。维持年内10年国债到3.1-3.2，10年国开到3.4-3.5的看法。

--中国银行国际金融研究所宏观研究主管 周景彤：

此次降准符合预期，各方面情况表明降准时机已成熟。但此次降准力度超出预期，根据以往的降准情况来看，一般是一次下调0.5%准备金率，而此次是直接下调1%。这表明由于目前经济下行压力在增大，央行加大了稳增长的力度。3月数据显示出口大幅下滑，投资、工业生产持续放缓，发电量、铁路货运量、pmi等指数均不容乐观，需要及时在政策上增大稳增长的力度。

本次降准对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率2个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。表明中央继续兼顾对三农和中小微领域的定向支持，稳增长的同时兼顾调结构。

此外，近期我国流动性传统补充渠道外汇占款发生了逆转，从以前的持续增加变为减少，即使不考虑稳经济，也有必要下调存准率以补充因外汇占款变化而引起的流动性缺口。而对于此次降准对股市的影响，他认为从流动性角度看对股市有利。

--中信证券固收分析师 邓海清

此次降准可以堪称史上最强，总体来说，时间上如期而至，但力度跌破市场眼睛。此次大力度降准的动因是显而易见的，一是一季度宏观经济数据黯淡，经济下行幅度逼近政府底线引起决策层一定程度的恐慌，总理宏观经济政策基调从“保定力"让位于“保增长"；二是万亿地方政府债务置换箭在弦上，如果没有央行流动性配套支持措施，利率债和货币市场利率预计存在失控风险。从降准的差别化政策力度来看，涉农机构和政策性银行是最大收益者，政策导向依然保持了去年的定向降准原则，此次是总量降准叠加定向降准来实施。

对未来货币市场及债券市场影响，我们认为，未来一段时间将进入全年资金流动性最宽松时期，债券区间市的“护城河”策略从配置期时间窗口进入收获时间窗口，这是今年震荡市最重要的一次交易性操作机会，坐享收益率下行的同时，不建议在中枢以下盲目追涨，全面震荡区间市格局不会改变，中长期维持“护城河”策略做波动。

--齐鲁证券策略分析师 罗文波、曾岩：

时点符合市场预期，力度略超市场预期。我们认为这是央行对一季度宏观经济疲软的政策加码。尽管一季度gdp增长7%，但结构指标显着弱于总量指标，加上3月份银行信贷与社会融资数据一改去年11月份以来向好的态势，数量同比出现大幅少增。经济内生动力尤其是房地产投资、制造业投资以及外贸疲软的背景下，保增长压力陡增。

我们曾预计保增长压力重启背景下，四月份货币政策放松窗口再次来临，降息、降准概率各半。在银行间流动性并不是十分紧张的背景下，央行率先下调了存款准备金率，意味着最早在5月初，货币的价格工具将面临再次调整，我们猜测利率面临25个bp的下调空间。

--交通银行金融研究中心高级研究员 鄂永健：

一季度GDP增速进一步下滑到7%，出口、投资和消费“三驾马车”均不乐观，特别是投资增速持续下降。尽管一季度贷款增加较多，但社融总量同比少增，融资对实体经济的支持力度不足；3月M2增速11.6%，在外汇占款持续低迷、资本有流出压力的情况下，M2增速实现预定目标有一定难度。

在此背景下，准备金率再次普遍下调主要为改善金融机构融资供应能力，促进经济平稳增长。此次普遍和定向降准一次性释放资金约1.3万亿，将明显改善银行流动性，引导市场利率下行，促进银行增加信贷投放，带动整个社会融资增长和融资成本下降，并通过提高货币乘数来促进M2提速，从而起到稳增长的作用。在经济下行压力持续较大、经济运行仍不见企稳迹象的情况下，二季度仍有再次降准和降息的可能。

--广发证券 银行业研究团队：

2015年，自2月首次降准与二次降息实施后，准备金率再次下调1%并定向支持三农兼扶持小微，预计释放资金约1.6万亿元，一方面为了对冲外汇占款下降，另一方面旨在防范经济增速下滑背景下的通缩风险。1季度外汇占款同比明显少增且趋势持续，（1季度末外汇占款余额26.82万亿元，1季度减少2521亿元，同比少增1.04万亿元），同期经济增速跌至心理警戒线（一季度实际GDP同比增长7.0%，创09年以来的最低点）。

为支持经济回升，防范通缩风险。货币政策“价与量”双管齐下，且预期持续。价的方面，央行实施降息，并持续通过公开市场操作引导利率下行。与此同时，监管减少了企业融资过程中收费环节。量的方面，全面降准与定向降准相结合，同时推动了基建与地产相关贷款的快速增长。

在货币政策持续宽松+基建地产拉动下，年内经济出现拐点概率较大，继续看好银行股的表现。

**相关背景**

--中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低。3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低，2008年11月低点为5.4%。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。

--中国国务院总理李克强周五考察中国工商银行、国家开发银行，敦促银行加大对实体经济的信贷支持力度。

--中国国家主席习近平称，中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大、政策工具多，现在增长7%左右的经济增量已相当可观。‘一带一路’建设和亚洲基础设施投资银行都是开放的，中国欢迎各方积极参与。

--中国国务院总理李克强周二表示，中国经济下行压力还在持续加大，但对长期向好充满信心，也要做好应对更大困难挑战的准备。要坚持稳中求进工作总基调，在区间调控基础上，加大定向调控力度。

--中国国务院副总理张高丽表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。