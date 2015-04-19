《焦点》稳增长中国货币政策再发力，超预期降准后降息还会远吗？

* 中国央行普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度

* 经济下行压力仍大，稳增长成下半年经济工作首要任务

* 货币政策松动意料之中，降准如期而至降息亦会跟进

采写 路透中文部；撰写 沈燕

路透北京4月19日 - 中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动。央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

分析师普遍认为，尽管有诸多改革举措配合，但要解决融资难融资贵这一影响实体经济的主要难题，放松货币政策仍是不二的选择，且此次降准力度也明显大于以往，预计后续降息亦会接踵而至。

“早就该降了，一季度数据显示中国经济下行压力很大，实际的情况可能比数据反映的更糟，”中国国际经济交流中心研究员王军称，“此次全面降准也是引导社会预期，缓解资金成本过高的压力，且降了1个百分点，相较以往降0.5个百分点力度是比较大的，也是迫于现实的压力。”

他认为，中国事实上已经进入降息降准周期。目前实体经济的困难，仅靠改革、积极财政政策并不够，更需要货币政策的配合，下一步需要降息来引导降低融资本成本高的难题。

中信证券固收分析师邓海清就评价，此次降准可堪称史上最强，“总体来说，时间上如期而至，但力度跌破市场眼镜。”

广发银行就预计此举可释放资金约1.6万亿元人民币，一方面为了对冲外汇占款下降，另一方面旨在防范经济增速下滑背景下的通缩风险。

中国央行周日宣布，自周一（20日）起下调金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，4月20日起，对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降准1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平。

同时，对中国农业发展银行额外降准2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。

中国央行行长周小川稍早则表示，中国将继续执行稳健的货币政策，并根据经济和通货膨胀走势进行适应性调整。他并强调，全球金融危机以来的经验表明，货币政策可以为结构改革创造机会，但单纯依赖货币政策也会带来风险。

中国央行此前曾于2月5日起下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，对小微企业贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降准0.5个百分点，对中国农业发展银行额外降准4个百分点。

此外，自去年11月起，中国央行并已连续两次降息，最近一次是在今年3月1日，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。

中国国家统计局周三（15日）公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低。自2000年以来，中国季度GDP增速在2001年四季度和2009年一季度时两次下探6.6%的更低水平，分别是美国科网股泡沫破灭和全球金融危机肆虐之时。

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**降准时间符预期，力度超预期**

尽管中国今年已将经济增长目标由去年的7.5%降至7%左右，而一季度的数据也勉勉强强达标，但从实体经济反馈的信息显然并不乐观，外贸、工业增加值、投资都在下滑，显示经济下行压力不容小视。

在强调积极财政政策和稳健货币政策基调不改的前提下，与一季度欠佳的经济数据相对应的3月末广义货币供应量(M2) 同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%，亦低于年初设定的目标，也让市场对货币政策继续松动的预期更加强烈。

国泰君安首席固定收益分析师徐寒飞就指出，从短期来看，一季度宏观经济数据偏弱是降准的催化剂。一季度经济数据低于预期，经济增长环比跌破长期的底线，央行下调准备金率是释放货币政策刺激的信号；而近期美元偏弱势，也给了央行下调准备金率比较好的时机。

他认为，中期来看，由于货币创造机制发生变化，过高的法定准备金率需要逐步下调至正常水平。外汇占款的趋势性下降使得采用高准备金率对冲的必要性下降，而且5月份将要实行存款保险制度，其作用可以替代部分存款准备金。

邓海清也认为，此次大力度降准的动因是显而易见的：一是一季度宏观经济数据黯淡，经济下行幅度逼近政府底线引起决策层一定程度的恐慌，总理宏观经济政策基调从“保定力”让位于“保增长”。

此外，万亿地方政府债务置换箭在弦上，如果没有央行流动性配套支持措施，利率债和货币市场利率预计存在失控风险。从降准的差别化政策力度来看，涉农机构和政策性银行是最大受益者，政策导向依然保持了去年的定向降准原则，此次是总量降准叠加定向降准来实施。

三菱东京日联银行（中国）首席金融市场分析师李刘阳也认为，降准力度比预期要大很多，符合条件的银行实际上降了1.5个百分点，“说明一季度的经济已经跌破底线了，降息应该也快了，说不定降息也直接50个基点，一步到位。”

“预计下次降息的同时，可能要废除存款利率上浮限制，所以先给足流动性，规范股市两融，避免去年降息之后利率反弹的尴尬。”他称。

**增加资本市场不确定性**

至于此次超预期降准对中国资本市场的影响，分析师们也是见仁见智。尤其是周末中国证监会发布规范两融的政策，被市场一致视为会导致周一中国股市的大跌。而周日超预期的降准显然在某种程度上抵消了规范两融的利空。

中国证券监管部门周五发布通知允许公募基金等经营融券业务，中国证监会新闻发言人邓舸周六指出，融券新政是为了促进融资融券业务平衡发展，不是所谓的鼓励卖空，更非打压股市。

齐鲁证券策略分析师罗文波和曾岩就认为，周末监管层的大棒与胡萝卜已经给多空双方带来极大的博弈筹码。周日货币政策的再次放松，更增加了资本市场的不确定性。

南方基金首席策略分析师杨德龙则认为，本次降准对股市有利，对银行、地产、券商都是利好。但是考虑到上周五证监会发布的规范融资融券业务的利空，股市还是可能会震荡。

至于对未来货币市场及债券市场影响，邓海清认为，未来一段时间将进入全年资金流动性最宽松时期，债券区间市的“护城河”策略从配置期时间窗口进入收获时间窗口，这是今年震荡市最重要的一次交易性操作机会。坐享收益率下行的同时，不建议在中枢以下盲目追涨，全面震荡区间市格局不会改变，中长期维持“护城河”策略做波动。

申万宏源债券分析师陈康认为，从策略上维持慢牛的看法。并维持前期一直坚持在收益率已经明显上调以后，投资者应该拉长久期，使自己的仓位更具进攻性的看法。