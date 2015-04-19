澳新经济指标预测--4月20日-4月27日****

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月19日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.2% +0.8% 4月20日(一) 暂无重要数据公布 4月21日(二) 暂无重要数据公布 4月22日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.2% 4月23日(四) 暂无重要数据公布 4月24日(五) 暂无重要数据公布 4月27日当周 4月27日(一) 暂无重要数据公布 (完)
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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