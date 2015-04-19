澳新经济指标预测--4月20日-4月27日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月19日(日) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.2% +0.8% 4月20日(一) 暂无重要数据公布 4月21日(二) 暂无重要数据公布 4月22日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.7% (较上年同期) +2.3% +2.3% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.2% 4月23日(四) 暂无重要数据公布 4月24日(五) 暂无重要数据公布 4月27日当周 4月27日(一) 暂无重要数据公布 (完)