韩国数据：3月生产者物价指数同比跌3.7%，创2009年中以来最大降幅

路透首尔4月20日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国3月生产者 物价指数(PPI)较上年同期跌幅为2009年中期以来最大，为连续第八个月 下跌，因全球油价维持低位，令生产者物价偏低。 韩国央行称，3月生产者物价较上年同期跌3.7%，为2009年7月下跌3. 8%以来的最大跌幅，2月时降幅为3.6%。 央行数据显示，在生产者物价指数中，制成品物价继续拖累整体指数 ，3月同比大降6.1%，但降幅略小于2月。 制成品中煤炭及石油产品价格3月较上年同期大跌32.7%，2月时为下 跌35.5%。 韩国3月PPI较上月下跌0.1%，2月为上涨0.1%。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整): *3月 2月 *3月 2月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.1 0.1 -3.7 -3.6 主要类别 农渔林产品 -2.3 4.3 -0.9 1.7 工业产品 0.3 -0.2 -6.1 -6.6 电力,自来水,燃气 -4.0 0.0 -6.6 -2.6 服务业 0.1 0.1 1.3 1.4 ＊数据还会有修正 注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占56. 65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完 ) (编译 张明钧; 审校 郑茵)