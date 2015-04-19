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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 06:37 BJT

韩国数据：3月生产者物价指数同比跌3.7%，创2009年中以来最大降幅

路透首尔4月20日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国3月生产者
物价指数(PPI)较上年同期跌幅为2009年中期以来最大，为连续第八个月
下跌，因全球油价维持低位，令生产者物价偏低。
    
    韩国央行称，3月生产者物价较上年同期跌3.7%，为2009年7月下跌3.
8%以来的最大跌幅，2月时降幅为3.6%。

    央行数据显示，在生产者物价指数中，制成品物价继续拖累整体指数
，3月同比大降6.1%，但降幅略小于2月。
    
    制成品中煤炭及石油产品价格3月较上年同期大跌32.7%，2月时为下
跌35.5%。

    韩国3月PPI较上月下跌0.1%，2月为上涨0.1%。
    
    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

                          *3月   2月    *3月   2月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
    PPI                   -0.1    0.1   -3.7   -3.6
    主要类别
      农渔林产品          -2.3    4.3   -0.9    1.7
      工业产品             0.3   -0.2   -6.1   -6.6
      电力,自来水,燃气    -4.0    0.0   -6.6   -2.6
      服务业               0.1    0.1    1.3    1.4

    ＊数据还会有修正

    注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占56.
65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完
)
  
 (编译 张明钧; 审校 郑茵)
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