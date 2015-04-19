日韩经济指标预测--4月20日-4月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月19日(日) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正16 4月20日(一) 暂无重要数据公布。 4月21日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 顺差500 逆差4,246 出口(较上年同期) +8.5% +2.4% 进口(较上年同期) -12.8% -3.6% 4月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.7% 4月23日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 50.3 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101 4月24日(五) 暂无重要数据公布。 4月27日当周 4月27日(一) 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- -1.8%(完)