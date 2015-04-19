日本经济：央行总裁黑田东彦称若实现通胀目标，或让市场措手不及

黑田东彦表示，日本央行不是仰赖日圆进一步贬值来推升日本的进口商品成本，并达到2%的通胀率目标。

“我们注重让通胀率朝向接近2%的目标，不是靠着日圆贬值，”他表示。

他在回复随后的问题时又表示，他并不认为近来美元兑其他货币走强的动能将会持续下去。他称，“我个人认为，美元现在不会像去年那样继续升值。”

黑田东彦受美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔之邀，访问明尼苏达州。