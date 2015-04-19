日本经济：央行总裁黑田东彦称若实现通胀目标，或让市场措手不及

金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
黑田东彦表示，日本央行不是仰赖日圆进一步贬值来推升日本的进口商品成本，并达到2%的通胀率目标。
“我们注重让通胀率朝向接近2%的目标，不是靠着日圆贬值，”他表示。
他在回复随后的问题时又表示，他并不认为近来美元兑其他货币走强的动能将会持续下去。他称，“我个人认为，美元现在不会像去年那样继续升值。”
黑田东彦受美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔之邀，访问明尼苏达州。
柯薛拉柯塔将在2016年卸任，他一直是美国宽松货币政策坚定的保卫者。(完) (编译 张涛/杜明霞/戴素萍 审校 张明钧/李爽/王丽鑫)
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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