日本数据：制造业信心下滑，受全球经济不确定性影响--路透短观调查

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日本央行政策委员会4月30日将召开会议，并公布经济和通胀最新预估，届时可能调降对通胀的乐观预期。一些投资者预计该央行会在这次会议上有所行动，还有一些投资者认为今年晚些时候有可能放宽政策。

制造业若持续疲弱，可能阻碍经济复苏，并迫使央行出手行动。

路透短观4月制造业景气判断指数从3月的正16降至正12，受钢铁、食品、针织/造纸等行业拖累。7月料升至正18。

4月非制造业景气判断指数从上月的正21升至正25，受零售、房地产/建筑和信息/通讯等行业提振。7月料微升至正26.