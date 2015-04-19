日本数据：制造业信心下滑，受全球经济不确定性影响--路透短观调查

标题新闻：美国以外的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)成员国开会讨论美国撤出后提振地区自由贸易途径
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日本央行政策委员会4月30日将召开会议，并公布经济和通胀最新预估，届时可能调降对通胀的乐观预期。一些投资者预计该央行会在这次会议上有所行动，还有一些投资者认为今年晚些时候有可能放宽政策。
制造业若持续疲弱，可能阻碍经济复苏，并迫使央行出手行动。
路透短观4月制造业景气判断指数从3月的正16降至正12，受钢铁、食品、针织/造纸等行业拖累。7月料升至正18。
4月非制造业景气判断指数从上月的正21升至正25，受零售、房地产/建筑和信息/通讯等行业提振。7月料微升至正26.
日本央行4月1日公布的短观调查显示，截至3月的三个月日本大型制造企业信心持稳，但未来料略微恶化，这一迹象令人担心日本政府为提振经济所作的努力。 (完) (编译 张明钧/张若琪/李爽 审校 戴素萍/徐文焰)
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在数据公布后，英镑短暂上涨，在午盘大幅走高。英镑兑美元尾盘升0.3%，至1.2922美元，和七个月峰值相差不到1美分。英镑兑欧元升0.2%，报0.8442英镑。