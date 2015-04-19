欧洲经济指标预测--4月20日-4月27日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月20日当周 4月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.6% -2.1% 4月21日(二) 0900 德国ZEW景气判断指数 4月 55.5 正54.8 ZEW现况指数 56.0 正55.1 4月22日(三) 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 2月 -- -3.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -5.5% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 2月 -- -1.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.5% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 负37.9 0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 2月 -- +0.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.7% 1400 欧元区消费者信心指数 4月初值 负3.00 负3.70 4月23日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差24.73 0600 德国Gfk消费者信心指数 5月 正10.2 正10.0 0645 法国企业景气指数 4月 正100 正99 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 49.3 48.8 服务业PMI 52.5 52.4 综合PMI -- 51.5 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 53.0 52.8 服务业PMI 55.5 55.4 综合PMI -- 55.4 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 52.6 52.2 服务业PMI 54.5 54.2 综合PMI 54.4 54.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 -- 62.16 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差0.25 0830 英国零售销售(较上月) 3月 +0.4% +0.7% (较上年同期) +5.4% +5.7% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.4% +0.7% (较上年同期) +5.4% +5.1% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差28.4 4月24-29日 0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.4% +1.4% (较上年同期) -1.9% -3.0% 4月24日(五) 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 108.4 107.9 IFO企业现况指数 112.5 112.0 IFO企业预期指数 104.5 103.9 4月27日-5月5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +5.1% 4月27日(一) 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 0(完)