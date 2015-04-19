英国数据：英格兰房屋要价升至历史新高，因供应减少--Rightmove

英国房屋平均要价触及286,133英镑(426,767美元)新高，刷新去年6月创下的前期高点。

市场房屋供应不足是推动价格上涨的因素。

Rightmove表示，2015年迄今新上市房屋数量较上年同期下降4%。而供应下降的同时需求却在上升。Rightmove网站3月访问量上升近20%并刷新历史纪录。

“惜售以及将房屋用作长期投资是推动本月价格创新高的因素，”Rightmove主管Miles Shipside表示。