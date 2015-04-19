英国数据：英格兰房屋要价升至历史新高，因供应减少--Rightmove

南非汇市：兰特兑美元走强，投资人静待美联储货币政策决定
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
英国房屋平均要价触及286,133英镑(426,767美元)新高，刷新去年6月创下的前期高点。
市场房屋供应不足是推动价格上涨的因素。
Rightmove表示，2015年迄今新上市房屋数量较上年同期下降4%。而供应下降的同时需求却在上升。Rightmove网站3月访问量上升近20%并刷新历史纪录。
“惜售以及将房屋用作长期投资是推动本月价格创新高的因素，”Rightmove主管Miles Shipside表示。
“随着大选日益临近，处于纪录高位的房屋价格给政界领袖带来挑战。”(完) (编译 王丽鑫/王颖；审校)
路透约翰内斯堡5月2日 - 南非兰特兑美元周二上涨，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定。 1600 GMT，兰特报13.2825兰特，较纽约周一收盘水准升0.8%。周一南非为公众假期。 美联储将在周三1800 GMT发布货币政策声明，市场普遍预计将维持利率不变。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦5月2日 - 希腊公债收益率周二触及2014年底以来最低，此前该国政府宣布就救助改革方案已经与金主达成协议，这将为释放救助资金铺平道路。
欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选