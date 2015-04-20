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市场报道 | 2015年 4月 20日 星期一 08:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月20日-4月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

4月20日当周

4月20日(一)

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.11

4月21日(二)

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 持平 -3.1%

4月22日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 448.2

再融资指数 -- 1,908.1

1300 美国房价(较前月) 2月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.1%

美国房价指数 -- 219.0

1400 美国成屋销售年率(万户)　 3月 505 488

4月23日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月18日当周 -- 29.4

四周均值(万人) -- 28.275

续请失业金人数(万人) 4月11日当周 -- 226.8

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 55.5 55.7

1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 51.8 53.9

1500 美国堪萨斯联储综合指数 4月 -- 负4

制造业指数 -- 负2

4月24日(五)

-- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 103.9

1230 美国耐久财订单 3月 +0.6% -1.4%

扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.6%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.1%

4月27日当周

4月27日(一)

1345 美国Markit综合采购经人指数(PMI) 4月初值 -- 59.2

服务业PMI -- 59.2

1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负17.4

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)

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