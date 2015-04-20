美国与加拿大经济指标预测--4月20日-4月27日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
4月20日当周
4月20日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.11
4月21日(二)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 持平 -3.1%
4月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 448.2
再融资指数 -- 1,908.1
1300 美国房价(较前月) 2月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.1%
美国房价指数 -- 219.0
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 505 488
4月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月18日当周 -- 29.4
四周均值(万人) -- 28.275
续请失业金人数(万人) 4月11日当周 -- 226.8
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 55.5 55.7
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 51.8 53.9
1500 美国堪萨斯联储综合指数 4月 -- 负4
制造业指数 -- 负2
4月24日(五)
-- 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 103.9
1230 美国耐久财订单 3月 +0.6% -1.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.1%
4月27日当周
4月27日(一)
1345 美国Markit综合采购经人指数(PMI) 4月初值 -- 59.2
服务业PMI -- 59.2
1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 4月 -- 负17.4
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-