全球金融：英国支持人民币最终加入IMF特别提款权货币篮子

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿4月17日 - 英国财政大臣欧思邦周五表示，英国支持人民币最终加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子，称将新兴大国货币纳入这一全球体系是十分重要的。
英国上月不顾某些盟国的保留意见，决定加入亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)。欧思邦对此作出解释，认为这对于向亚投行的方向施加影响是十分重要的。
“我认为，我们对中国的态度反映了英国的核心价值观，也就是说，我们希望新兴大国能加入到这个全球体系中来，我认为把重要经济体关在全球性机构的大门之外是不明智的，”欧思邦对记者表示。
“这是目前正在讨论的问题。显然，作为人民币国际化的一部分，在未来某个时候使人民币加入SDR货币篮子将是明智的，”欧思邦表示。
英国是七国集团(G7)中最先宣布有意加入亚投行的，美国和日本对此表达了保留意见。(完)
(编译 王颖 审校 郑茵)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。