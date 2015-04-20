《焦点》随着中国经济增长放缓，改革派与支持刺激派分歧扩大

**刺激还是泡沫**

不过其他专家表示，政府应当汲取上次出重手刺激经济留下后患的教训，允许经济增长放慢。中国上次出台大规模经济刺激计划是在全球金融危机之后，令国有企业和地方政府背负沉重债务负担，而有时只是为了一些价值存疑的项目。

这些经济专家认为，应实施改革让经济更加高效并且能对市场信号作出反应，只不过短期内要让实力不济的企业破产，并砍掉冗余的工作岗位；改革将带来更有质量的增长，而过度刺激则可能催生危险的资产泡沫。

“他们(领导层)有些担心经济，但是政策作用有限，主要是以前投资搞得太大了，”发改委下属一家智库的经济学家表示。

中国社会科学院副院长蔡昉也希望把重点放在改革上，并呼吁放松计划生育政策和户籍制度。

“我们用了各种办法想适度地刺激经济增长，但是很显然不太管用了，”他上个月在一次高层会议上说。

“这将让我们的决策者逐渐认识到，中国未来的经济增长潜力不能用传统的办法，传统的手段，必须转向通过改革获得改革红利。”

改革红利应当包括政府为经济减轻债务负担设定的长期目标，但过度刺激却有可能进一步吹大投机泡沫。