《中国报摘》--中国证券报4月20日

* 头版头条:

--中证报主办的中国私募金牛奖颁奖典礼举行，深圳民森、上海景林等顶尖私募机构获评金牛私募管理公司，淡水泉赵军等获评金牛私募投资经理（五年期、三年期）。

* 其他:

--公募基金一季报陆续披露。据天相投顾统计已披露的26家基金公司数据，一季度100多只公募基金较去年四季度平均利润增幅为82.73%，部分基金更是创出翻两番的战绩。同时，26家基金公司的净申购份额为负数，显示出部分基民牛市中“落袋为安”的心态。

--华润双鹤 公告称，拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买北药集团持有的华润赛科100%股权，交易价格为37.01亿元人民币；公司股票今日复牌。