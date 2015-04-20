《中国报摘》--中国证券报4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 头版头条:
--中证报主办的中国私募金牛奖颁奖典礼举行，深圳民森、上海景林等顶尖私募机构获评金牛私募管理公司，淡水泉赵军等获评金牛私募投资经理（五年期、三年期）。
* 其他:
--公募基金一季报陆续披露。据天相投顾统计已披露的26家基金公司数据，一季度100多只公募基金较去年四季度平均利润增幅为82.73%，部分基金更是创出翻两番的战绩。同时，26家基金公司的净申购份额为负数，显示出部分基民牛市中“落袋为安”的心态。
--华润双鹤 公告称，拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买北药集团持有的华润赛科100%股权，交易价格为37.01亿元人民币；公司股票今日复牌。
--华润万东 、鱼跃医疗 均公告称，公司控股股东鱼跃科技与阿里健康信息技术有限公司签署了战略合作框架协议。根据协议，华润万东与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台全面合作；而鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域将全面合作。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。