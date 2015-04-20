版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月20日

* 头版头条:

--中证报主办的中国私募金牛奖颁奖典礼举行，深圳民森、上海景林等顶尖私募机构获评金牛私募管理公司，淡水泉赵军等获评金牛私募投资经理（五年期、三年期）。

* 其他:

--公募基金一季报陆续披露。据天相投顾统计已披露的26家基金公司数据，一季度100多只公募基金较去年四季度平均利润增幅为82.73%，部分基金更是创出翻两番的战绩。同时，26家基金公司的净申购份额为负数，显示出部分基民牛市中“落袋为安”的心态。

--华润双鹤 公告称，拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买北药集团持有的华润赛科100%股权，交易价格为37.01亿元人民币；公司股票今日复牌。

--华润万东 、鱼跃医疗 均公告称，公司控股股东鱼跃科技与阿里健康信息技术有限公司签署了战略合作框架协议。根据协议，华润万东与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台全面合作；而鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域将全面合作。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐