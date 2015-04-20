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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月20日

路透香港4月20日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.751港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数.DJI周五收低279.47点，或1.54%，报17,826.3点。因中国收紧股市监管和希腊债务磋
 商陷入僵局。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       168.600   -2.48      55523            13.068      -1.89
 中国铝业                      15.950   -1.36     123606             4.945      -5.81
 中国移动                      67.680   -1.31     367892           104.918      -2.58
 中国人寿                      72.020   -6.66     168781            37.215      -3.71
 中石油                       133.230   -2.30      73656            10.327      -2.76
 中石化                        88.570   -2.21      55707             6.865      -2.07
 汇丰控股            <HSBC.K   44.860   -1.25    1772401            69.542      -1.43
 中电信                        69.250   -5.56      30417             5.368      -1.69
 中国联通                      17.280   -3.03     275724            13.394      -2.09
 兖州煤业                      10.300   -3.74     103587             7.984      -4.50
 华能国际                      50.290   -3.64      28001             9.745      -0.97
 南方航空                      46.530    0.15      56734             7.213      -2.39
 东方航空                      37.450   -0.43      12023             5.805      -1.77
 中芯国际                       5.200   -5.11      43420             0.806      -1.69（完）

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