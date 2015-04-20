《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月20日

路透香港4月20日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周五收市价的比较。(1美元=7.751港元 ) 美股道琼工业指数.DJI周五收低279.47点，或1.54%，报17,826.3点。因中国收紧股市监管和希腊债务磋 商陷入僵局。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 168.600 -2.48 55523 13.068 -1.89 中国铝业 15.950 -1.36 123606 4.945 -5.81 中国移动 67.680 -1.31 367892 104.918 -2.58 中国人寿 72.020 -6.66 168781 37.215 -3.71 中石油 133.230 -2.30 73656 10.327 -2.76 中石化 88.570 -2.21 55707 6.865 -2.07 汇丰控股 <HSBC.K 44.860 -1.25 1772401 69.542 -1.43 中电信 69.250 -5.56 30417 5.368 -1.69 中国联通 17.280 -3.03 275724 13.394 -2.09 兖州煤业 10.300 -3.74 103587 7.984 -4.50 华能国际 50.290 -3.64 28001 9.745 -0.97 南方航空 46.530 0.15 56734 7.213 -2.39 东方航空 37.450 -0.43 12023 5.805 -1.77 中芯国际 5.200 -5.11 43420 0.806 -1.69（完）