国际油市：美国原油升穿56美元，中东局势提供支撑

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
也门(叶门)胡塞武装领导人周日发表言辞激烈的讲话，谴责沙特(沙乌地)阿拉伯密谋攻占也门；暗示尽管沙特为首的联合部队已对也门进行了三周的轰炸，但他毫无妥协之意。
Baker Hughes周五数据显示，美国石油活跃钻机数已连续19周减少，降至2010年以来最低。
科威特新闻社(KUNA)周日引述一名高层石油官员的话称，科威特在该国北部和西部发现四处新油田。该国计划在2020年之前，将石油产能扩大三分之一。
安全官员称，伊拉克军队周六从伊斯兰国(IS)手中夺回伊拉克最大炼厂的多数设施。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/张若琪 审校 杜明霞/王丽鑫)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。