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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:37 BJT

国际油市：美国原油升穿56美元，中东局势提供支撑

也门(叶门)胡塞武装领导人周日发表言辞激烈的讲话，谴责沙特(沙乌地)阿拉伯密谋攻占也门；暗示尽管沙特为首的联合部队已对也门进行了三周的轰炸，但他毫无妥协之意。

Baker Hughes周五数据显示，美国石油活跃钻机数已连续19周减少，降至2010年以来最低。

科威特新闻社(KUNA)周日引述一名高层石油官员的话称，科威特在该国北部和西部发现四处新油田。该国计划在2020年之前，将石油产能扩大三分之一。

安全官员称，伊拉克军队周六从伊斯兰国(IS)手中夺回伊拉克最大炼厂的多数设施。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/张若琪 审校 杜明霞/王丽鑫)

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