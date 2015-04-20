《中国重要政经日程》--4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
==========================今日重要政经日程==========================
4/20（周一）
*--国务院新闻办上午10时举行新闻发布会，由商务部、上海市、广东省、天津市、福建省负责人介绍自由贸易试验区有关情况，并答记者问。
*--应巴基斯坦伊斯兰共和国总统侯赛因和总理谢里夫邀请，国家主席习近平于4月20日至21日对巴基斯坦进行国事访问。
==========================近期重要政经日程==========================
4/21（周二）
*--应印度尼西亚共和国总统佐科邀请，国家主席习近平将于4月21日至24日赴印尼出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动。
4/26（周日）
--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。
4/28（周二）
--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。
5/12（周二）
--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。
5/13（周三）
--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。
9/18（周五）
--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。
10/20日（周二）
--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 吴晓龙)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。