《中国重要政经日程》--4月20日

==========================今日重要政经日程==========================

4/20（周一）

*--国务院新闻办上午10时举行新闻发布会，由商务部、上海市、广东省、天津市、福建省负责人介绍自由贸易试验区有关情况，并答记者问。

*--应巴基斯坦伊斯兰共和国总统侯赛因和总理谢里夫邀请，国家主席习近平于4月20日至21日对巴基斯坦进行国事访问。

==========================近期重要政经日程==========================

4/21（周二）

*--应印度尼西亚共和国总统佐科邀请，国家主席习近平将于4月21日至24日赴印尼出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动。

4/26（周日）

--商务部中国对外经济贸易统计学会和中国对外贸易500强企业俱乐部主办的第13届中国进出口企业年会将于2015年4月26日至27日在北京举办。

4/28（周二）

--新理财杂志社主办的“第八届中国CFO年会暨2014中国CFO年度人物颁奖典礼”将于2015年4月28日在北京举行。

5/12（周二）

--科博会2015中国金融论坛于5月12-13日在北京举行。

5/13（周三）

--2015中国新兴产业发展论坛在北京举行。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程