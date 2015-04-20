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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:41 BJT

《全球汇市》美元低迷，澳元受到中国降准激励

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0809 1.0805 +0.04 -10.65 1.2097

美元/日圆 118.86 118.90 -0.03 -0.69 119.68

欧元/日圆 128.48 128.47 +0.01 -11.26 144.78

美元/瑞郎 0.9515 0.9517 -0.02 -4.29 0.9941

英镑/美元 1.4970 1.4959 +0.07 -3.87 1.5573

美元/加元 1.2198 1.2247 -0.40 +4.99 1.1618

澳元/美元 0.7816 0.7770 +0.59 -4.31 0.8168

新西兰元/美元 0.7709 0.7680 +0.38 -1.13 0.7797

英镑/日圆 177.93 177.86 +0.04 -4.53 186.38

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/李爽/许娜；审校 王丽鑫/张明钧/戴素萍/张若琪)

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