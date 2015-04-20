《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月20日

*工商时报：

--经济表现转好，回馈税发威，财政部保证自明年起，政府税收每年将增加约641亿台币，今年的举债占GDP比重也将降至36.2%，不仅低于40.6%的法定债限，也为政府争取到4.4%的融资空间，增加政府施政的财务弹性。

--台企银 董事改选，民股将五抢三。据了解，台企银已告知董事，将在本月27日（下周一）召开临时董事会，通过本届改选的董事会提名名单。

--为摆脱弱体保险公司之列，宏泰人寿日前提出三笔资产作价增资，且排订明日召开股东临时会通过此议案，但现在〞潜在应募人〞的董事会尚未通过参与此次增资，导致股东临时会讨论事项可能生变。

*经济日报：

--限水效应引爆电子零组件提前拉货与涨价潮，印刷电路板（PCB）产业开第一枪。华通 、楠梓电 、台郡 等，近期客户提前下单或加价包产能，业者订单能见度延长一倍，并涨价约3%，是PCB业史上头一遭在传统淡季涨价。

--今年税收与经济成长表现看佳，行政院预期明年度中央政府总预算岁入、岁出可望维持正成长，其中科研经费预估成长3%，可突破1,000多亿台币，公共建设预算支出，也会比今年多。

--因应庞大资本缺口，财政部研拟动用国库编列预算方式，对台银、土银两家国营银行办理现金增资，两家合计初估现增规模约140亿台币，这是近年来首度以编列预算方式对公营银行办理现增，强化资本结构。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。