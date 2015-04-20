中国央行：降准旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金--官员

路透北京4月20日 - 中国金融时报周一报导称，中国人民银行研究局局长陆磊指出，在力度方面，此次存款准备金下调旨在对冲外汇占款少增，释放商业银行可贷资金，同时提高货币乘数。

陆磊在接受金融时报采访时表示，在外汇占款少增一万亿元人民币的背景下，普降1个百分点的存款准备金大致可以对冲外汇占款少增所带来的影响，因此货币政策依然处于中性状态。

他并认为，此次降准可确保流动性保持稳定。从金融统计数据看，3月末，广义货币供应量M2增长11.6%，比去年同期低0.5个百分点。M2增速回落主要原因是外汇占款同比明显少增。

今年一季度，外汇占款余额26.82万亿元，一季度减少2,521亿元，同比少增1.04万亿元。其中，3月份当月减少2,307亿元，同比少增4,048亿元。为稳定基础货币投放，保持M2平稳适度增长，在4月下调金融机构存款准备金率是合适的。 同时降低存款准备金率有助于促进存款类金融机构具备足够的可贷资金以保持信贷支持实体经济的能力，确保金融机构支持实体经济能力保持稳定。

数据显示，一季度金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加3.61万亿元，比去年同期多增6,253亿元；占同期社会融资规模增量的78.3%，比去年同期高24.1个百分点。 3月末，企业融资成本为6.83%，比上年末下降12个基点，比上年同期下降50个基点。但考虑到生产者价格指数一季度下降幅度较大,为-4.6%，意味着扣除价格因素，企业实际融资成本仍然较高，因此此次降准将增加商业银行长期低成本资金，促进社会融资成本进一步降低。