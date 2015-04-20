全球金融：瑞士央行弃守汇率上限后，一些银行试图毁约来降低损失--彭博

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月20日 - 彭博援引熟知讨论情况的人士报导，在瑞士央行于1月弃守瑞郎汇率上限后，美国银行 、巴克莱 和高盛 等一些交易商，已联系客户调整一些交易。
彭博报导称，在瑞士央行弃守后，这些银行已联系客户，要求讨论交易的汇率，试图以交易毁约来降低其损失。
当瑞士央行1月15日在无预警下舍弃三年之久的瑞郎兑欧元 汇率上限时，一些汇率交易公司和主要银行当即出现严重损失。巴克莱有“数以亿美元计”的损失，零售经纪商Alpari UK则申请破产。
彭博表示，这些银行的上述行为给予电子交易场所和传统交易所口实--还是通过我们交易吧，因为这些交易商在交易已经执行后还可以取消或修改交易。
银行和客户之间的外汇买卖通常透过店头市场交易，大都纪律不严，让银行有操作的空间。
目前在正常上班时间之外，这三家银行对置评要求没有立即回覆。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-