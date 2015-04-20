中国个股：鱼跃医疗大股东与阿里健康签合作协议，布局互联网医疗新领域

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透上海4月20日 - 中国江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 周一公告称，其控股股东鱼跃科技与阿里巴巴 旗下阿里健康 签署合作协议，将在医疗智能设备，医疗影像，互联网健康服务拓展，信息及医疗产品、阿里健康云医院平台等方面开展合作。
公告指出，鱼跃医疗将与阿里健康在智能健康硬件领域进行全面合作；鱼跃科技旗下华润万东 与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台进行全面合作。
鱼跃科技另一家控股公司医云健康则与阿里健康在医患互动、慢病管理、远程健康咨询进行全面合作，共同促进慢性病和常见病院内院外一体化管理和服务模式的形成。
公告并称，双方签署协议有效期为三年，自2015年4月17日至2018年4月16日，合作期满双方可以通过书面形式延长合作期限；但本次合作模式应用推广的成功性尚存在一定程度的不确定性。
鱼跃医疗上周五收报46.5元，过去一个月累计上涨44.9%。（完） (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。