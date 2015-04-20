《新兴市场重要经济事件预告》--4月20日-4月27日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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4月20日(一)
布加勒斯特--罗马尼亚总理Victor Ponta、财长及央行总裁参加一次金融峰会(0800)。
纽约--彭博社举办首届年度美洲货币峰会，美国、智利、哥伦比亚、加拿大和秘鲁的央行人士将发言。
4月21日(二)
约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在跨境征税协商会议上发言。
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会发布利率声明)。
4月22日(三)
暂无重要经济事件预告。
4月23日(四)
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议(0100)。
4月24日(五)
吉隆坡/兰卡威--2015年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会(至4月27日)。
4月27日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。