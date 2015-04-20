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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:38 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月20日-4月27日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月20日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚总理Victor Ponta、财长及央行总裁参加一次金融峰会(0800)。

纽约--彭博社举办首届年度美洲货币峰会，美国、智利、哥伦比亚、加拿大和秘鲁的央行人士将发言。

4月21日(二)

约翰内斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)在跨境征税协商会议上发言。

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会发布利率声明)。

4月22日(三)

暂无重要经济事件预告。

4月23日(四)

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议(0100)。

4月24日(五)

吉隆坡/兰卡威--2015年东南亚国家联盟(ASEAN)峰会(至4月27日)。

4月27日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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