《香港报摘》--经济日报4月20日

**头版头条**

--中国人民银行今日起下调存款准备金率1个百分点，降幅远超预期，预计将释出逾1.2万亿元人民币资金，有助经济“保七”。

**其他**

--长和系世纪重组今日进入关键期，长和 及和黄 将分别于上午及下午表决并购赫斯基 股份及和黄股份的方案。投资界预期两方案通过的可能性偏高。

--广东自贸区挂牌日期终敲定，南沙开发区管委会的信函显示，自贸区挂牌仪式将于明日（21日）在南沙举行。而四大贸易区的负面清单预计今天曝光，将比现时上海自贸区的负面清单更精简，意味政府加码放权。（完）

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