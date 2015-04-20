《香港报摘》--经济日报4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
**头版头条**
--中国人民银行今日起下调存款准备金率1个百分点，降幅远超预期，预计将释出逾1.2万亿元人民币资金，有助经济“保七”。
**其他**
--长和系世纪重组今日进入关键期，长和 及和黄 将分别于上午及下午表决并购赫斯基 股份及和黄股份的方案。投资界预期两方案通过的可能性偏高。
--广东自贸区挂牌日期终敲定，南沙开发区管委会的信函显示，自贸区挂牌仪式将于明日（21日）在南沙举行。而四大贸易区的负面清单预计今天曝光，将比现时上海自贸区的负面清单更精简，意味政府加码放权。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。