《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日

**上海证券报**

--记者从国家能源局召开的能源互联网工作会议上获悉，国家能源互联网行动计划即将制定，力争三个月左右完成，最迟年底，同时成立中国能源互联网联盟。大型发电集团、电网公司、民营互联网企业及研发机构、新能源车企和高校将参与该联盟。

--已停牌三个月的渤海租赁 公告称，拟定向增发募资160亿元人民币，所募资金将用于拓展飞机和集装箱租赁业务、增资天津渤海和偿还债务。

**东方早报**

--Wind统计显示，4月14日-16日进行网上申购的29只新股合计冻结资金约3.13万亿元，再度刷新了新股冻结资金的纪录。

**人民日报**

--中国人民银行研究局局长陆磊认为，此次降准有助于促进存款类金融机构具备足够的可贷资金以保持信贷支持实体经济的能力，同时增加商业银行长期低成本资金，促进社会融资成本进一步降低。(完)