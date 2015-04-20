我的钢铁网：4月17日中国主要港口铁矿石库存统计

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下内容节选自4月17日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,758万吨，环比上周五统计数据小增21万吨；同口径库存9,405万吨；其中澳矿5,047万吨，巴西1,669万吨，贸易矿3,085万吨，球团340万吨，精粉396万吨，块矿1,195万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,155万吨，环比上周增5.1%。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。