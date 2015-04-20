版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 08:53 BJT

我的钢铁网：4月17日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自4月17日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为9,758万吨，环比上周五统计数据小增21万吨；同口径库存9,405万吨；其中澳矿5,047万吨，巴西1,669万吨，贸易矿3,085万吨，球团340万吨，精粉396万吨，块矿1,195万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,155万吨，环比上周增5.1%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐