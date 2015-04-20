美日贸易：将尽最大努力缩小贸易谈判分歧--日本经济财政大臣

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透东京4月20日 - 日本时事新闻社周一报导，该国经济财政大臣甘利明周一表示，将尽最大努力缩小美日贸易谈判中的分歧，以保护国家利益。
时事社称，甘利明在第二日的部长级谈判之前对记者表示，谈判将极其艰难。
美日贸易谈判对于有12国参加的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)起到关键作用。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。