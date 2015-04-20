版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 09:09 BJT

美日贸易：将尽最大努力缩小贸易谈判分歧--日本经济财政大臣

路透东京4月20日 - 日本时事新闻社周一报导，该国经济财政大臣甘利明周一表示，将尽最大努力缩小美日贸易谈判中的分歧，以保护国家利益。

时事社称，甘利明在第二日的部长级谈判之前对记者表示，谈判将极其艰难。

美日贸易谈判对于有12国参加的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)起到关键作用。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐