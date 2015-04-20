中国债市动态：央行再降准10年国开债收益率大跌10bp，IRS降幅更甚

路透上海4月20日 - 中国央行时隔两个半月后再度降准，且力度进一步加大，银行间市场现券受明显提振，周一早盘10年期国开债收益率大跌约10个基点(bp)；对资金面变化反应尤为敏感的利率互换(IRS)降幅更甚，一年期(七天REPO基准)较宣布降准前跌约25个bp。

交易员透露，国开10年活跃券150205早盘的成交收益率在3.95%，上周五收盘在4.05%附近；而IRS长端降幅略小于短端，不过也在20个bp以上。

此外，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约 跳空高开，盘初涨幅一度达0.5%左右。