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货币新闻 | 2015年 4月 20日 星期一 09:33 BJT

路透专访：中国希望加入SDR，但不求对自己通融--IMF官员

中国官方媒体新华社周六报导，中国央行行长称，北京将加速人民币改革以推动人民币加入SDR货币篮子；改革措施包括减少干预国内汇市。

IMF执行董事会计划在正式会议上就人民币加入SDR篮子做出最终决定。该执行董事会由24名执行董事组成。

当谈到是否会推迟到明年再做决定时，利普顿表示，如果IMF同意什么，就“总会找到办法”。

“也就是说，我们的目标是在今年展开评估并做出决定，”他说，“如果中国希望的话，IMF会给他们机会来采取相应举措，以达到加入SDR货币篮子标准。”(完) (编译 张涛/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)

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