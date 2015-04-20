路透专访：中国希望加入SDR，但不求对自己通融--IMF官员

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
中国官方媒体新华社周六报导，中国央行行长称，北京将加速人民币改革以推动人民币加入SDR货币篮子；改革措施包括减少干预国内汇市。
IMF执行董事会计划在正式会议上就人民币加入SDR篮子做出最终决定。该执行董事会由24名执行董事组成。
当谈到是否会推迟到明年再做决定时，利普顿表示，如果IMF同意什么，就“总会找到办法”。
“也就是说，我们的目标是在今年展开评估并做出决定，”他说，“如果中国希望的话，IMF会给他们机会来采取相应举措，以达到加入SDR货币篮子标准。”(完) (编译 张涛/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。