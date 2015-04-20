路透专访：中国希望加入SDR，但不求对自己通融--IMF官员

IMF执行董事会计划在正式会议上就人民币加入SDR篮子做出最终决定。该执行董事会由24名执行董事组成。

“也就是说，我们的目标是在今年展开评估并做出决定，”他说，“如果中国希望的话，IMF会给他们机会来采取相应举措，以达到加入SDR货币篮子标准。”(完) (编译 张涛/张若琪/王颖；审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)