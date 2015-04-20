长江期货：中国期指持仓量大幅下降，多方减仓意图明显

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下内容节选自4月20日的《期货日报》：
上周五，虽然沪深300股指期货创出历史新高，主力1505合约最高上探4665.0点，且全天处于前一日结算价上方振荡，但是多方进攻力量已有逐步衰竭迹象。
股指期货整体持仓量下降27817手，至190670手，即使剔除IF1504到期交割影响，持仓量依然下降24335手。这是近73个交易日，股指期货持仓量首次低于20万手。前期市场上涨伴随着持仓量的连续走高，这正是多头资金不断入场的表现。当前，持仓量大幅下降，可能表明多头短期进攻开始乏力。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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