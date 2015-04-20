长江期货：中国期指持仓量大幅下降，多方减仓意图明显

股指期货整体持仓量下降27817手，至190670手，即使剔除IF1504到期交割影响，持仓量依然下降24335手。这是近73个交易日，股指期货持仓量首次低于20万手。前期市场上涨伴随着持仓量的连续走高，这正是多头资金不断入场的表现。当前，持仓量大幅下降，可能表明多头短期进攻开始乏力。(完)