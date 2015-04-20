格林大华期货：上期有色金属指数振荡运行，中长期将高位回落

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下内容节选自4月20日的《期货日报》：
虽然3月的环比数据略有好转，但中国工业传统旺季并没有大幅提升有色金属需求，导致有色金属价格自2月以来的反弹步履蹒跚。
从短期内影响有色金属价格的因素看，市场反弹的基础在于：市场对中国经济数据较差的反应是期待更多刺激措施；原有实体库存处于较低水平，实体需求增长的预期较为强烈。从中长期内影响有色金属价格的因素看，在美元指数再度摸高至100一线后，一系列令人失望的美国经济数据延缓了加息预期，但我们认为，美元指数的回调可看做是技术层面的回调，后期其有再上100上方的可能，而美元指数的中长期上行趋势将压制有色金属价格。另外，油价近期大幅反弹，考虑到美国的消费结构，美国通胀数据的上涨将在二季度表现出来，而这，也撕开了美联储加息的最后一道屏障，有色金属价格仍将受到加息预期的压制。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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