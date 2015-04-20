中国个股：渤海租赁拟定增募资160亿元，主要用于扩展租赁业务等

路透上海4月20日 - 已停牌三个月的渤海租赁 最新公告称，公司拟向大股东海航资本等认购方非公开发行不超过13.08亿股，募集资金不超过160亿元，用于向下属公司天津渤海、HKAC、Seaco SRL进行增资，并偿还部分债务；公司股票将于今日复牌。

公告显示，渤海租赁本次定增发行价为每股12.23元。公司大股东海航资本及其关联方深圳兴航、天津通万拟分别出资32亿元、16亿元、16亿元，认购近半数增发股票。

募集资金使用方面，渤海租赁称，80亿元拟用于增资子公司HKAC开展飞机租赁业务，33.93亿元用于增资天津渤海开展租赁业务，26.07亿元用于偿还所欠GSCII债务，20亿元用于偿还所欠Seaco SRL债务并对其增资以开展集装箱租赁业务。

以2014年9月30日公司财务数据模拟测算，本次募集资金160亿元到位后，渤海租赁归属母公司股东的每股净资产将由5.44元/股增至8.32元/股，资产负债率将由81.21%降至65.39%。

渤海租赁自1月20日起停牌，停牌前一交易日收报13.18元，此前三个月累计上涨28.21%。

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