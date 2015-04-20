《香港报摘》--信报4月20日

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
**头版头条**
--当内地上周出现多个利淡政策之际，中国人民银行突然宣布今日起降低人民币存款准备金率1个百分点，分析员估计可释放资金约1.2万-1.5万亿元人民币。
**其他**
--汇控 及渣打集团 或将“弃欧入亚”，据路透引述消息指出，有股东要求汇控及渣打考虑迁册亚洲可能性，以避开英国高昂的银行征税。
--康宏金融 公布，与日本银行Nippon Wealth Limited建立策略伙伴合作，为香港个人客户提供全新财富服务。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 刘雅丽；; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。