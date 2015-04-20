《香港报摘》--信报4月20日

**头版头条**

--当内地上周出现多个利淡政策之际，中国人民银行突然宣布今日起降低人民币存款准备金率1个百分点，分析员估计可释放资金约1.2万-1.5万亿元人民币。

**其他**

--汇控 及渣打集团 或将“弃欧入亚”，据路透引述消息指出，有股东要求汇控及渣打考虑迁册亚洲可能性，以避开英国高昂的银行征税。

--康宏金融 公布，与日本银行Nippon Wealth Limited建立策略伙伴合作，为香港个人客户提供全新财富服务。（完）

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