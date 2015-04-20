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亚洲 | 2015年 4月 20日 星期一 09:09 BJT

《交易视点》台债10年券增额发行交易在即，留意弃券卖压--永丰金证券

路透台北4月20日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，10年券104/5 增额发行公债即将于5月初发行前交易，不能排除市场提前出现弃券卖压，值得留意。

104/5期增额发行将于5月25日标售，金额预估300亿台币，28日发行。5月7日将首日发行前交易。五年券收益率区间预期在0.94-1.04%；10年券区间预期在1.50-1.57%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)

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