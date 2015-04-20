金属期市：伦铜跳涨，受益于中国调降存款准备金率

20国集团(G20)周五充满希望地看待全球经济成长前景，即便有官员担心希腊无法与金主达成协议或将令欧洲初步复苏的经济受挫。

澳洲铜矿商OZ Minerals 计划在其唯一的矿厂提高产量，并寻求使矿厂寿命延长至2018年之后，还要开发其他南澳矿产资源或进行并购。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人在4月14日止当周降低对铜期货和期权的多头押注。(完)

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