金属期市：伦铜跳涨，受益于中国调降存款准备金率

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
20国集团(G20)周五充满希望地看待全球经济成长前景，即便有官员担心希腊无法与金主达成协议或将令欧洲初步复苏的经济受挫。
澳洲铜矿商OZ Minerals 计划在其唯一的矿厂提高产量，并寻求使矿厂寿命延长至2018年之后，还要开发其他南澳矿产资源或进行并购。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理人在4月14日止当周降低对铜期货和期权的多头押注。(完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。